Наука и технологии
Сегодня 09:30
Где посмотреть анонс первых "умных" часов Xiaomi и нового фотофлагмана Mi CC9 Pro
Публикуем ссылку для просмотра
Уже сегодня Xiaomi покажет свой долгожданный флагман с камерой на 108 МП Mi CC9 Pro. Также, в рамках масштабной презентации, компания анонсирует свои первые “умные” часы, которые при мощном функционале должны обладать бюджетной ценой.
Глобальная презентация пройдет на официальном сайте компании. Помимо вышеописанных новинок, компания покажет серию телевизоров, которые имеют минимальные рамки Xiaomi Mi TV 5. На данный момент точная стоимость устройств неизвестна, однако об этом мы сможем узнать уже сегодня. Для удобства публикуем ссылку на трансляцию, которая, к слову, уже началась.
Xiaomi также и не забыла о бытовой технике. Так, на мероприятии должны анонсировать сразу четыре новых кондиционера, которые должны стать более энергоэффективными, по сравнению с прошлым поколением.