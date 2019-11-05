Где посмотреть анонс первых "умных" часов Xiaomi и нового фотофлагмана Mi CC9 Pro

Глобальная презентация пройдет на официальном сайте компании. Помимо вышеописанных новинок, компания покажет серию телевизоров, которые имеют минимальные рамки Xiaomi Mi TV 5. На данный момент точная стоимость устройств неизвестна, однако об этом мы сможем узнать уже сегодня. Для удобства публикуем ссылку на трансляцию, которая, к слову, уже началась.

Xiaomi также и не забыла о бытовой технике. Так, на мероприятии должны анонсировать сразу четыре новых кондиционера, которые должны стать более энергоэффективными, по сравнению с прошлым поколением.