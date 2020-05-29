Где посмотреть презентацию Android 11 от Google в онлайн-формате

Стоит отметить, что онлайн-формат презентации был выбран не случайно — Google приняла подобное решение в связи с пандемией коронавируса. До этого поисковый гигант охотно устраивал оффлайн-мероприятия по поводу демонстрации каждой новой версии Android.

Напомним, что Google уже заявила о том, что в рамках мероприятия будет уделено особое внимание новым функциям операционной системы и возможностям, предоставляемой новой платформой для разработчиков. Само мероприятие состоится 3 июня 2020 года, в 15:00 по московскому времени, по данной ссылке.