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Где посмотреть презентацию Android 11 от Google в онлайн-формате
Состоится оно, к слову, уже 3 июня
Как некоторое время было известно, Google перенесла запуск открытой бета-версии новой версии Android на 1 июня 2020 года. Но что радует, компания уже создала страничку на собственной платформе YouTube, на которой и можно будет посмотреть презентацию Android 11 в онлайн-формате. Где именно это можно сделать, мы написали чуть ниже.
Стоит отметить, что онлайн-формат презентации был выбран не случайно — Google приняла подобное решение в связи с пандемией коронавируса. До этого поисковый гигант охотно устраивал оффлайн-мероприятия по поводу демонстрации каждой новой версии Android.
Напомним, что Google уже заявила о том, что в рамках мероприятия будет уделено особое внимание новым функциям операционной системы и возможностям, предоставляемой новой платформой для разработчиков. Само мероприятие состоится 3 июня 2020 года, в 15:00 по московскому времени, по данной ссылке.