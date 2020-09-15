Где посмотреть презентацию Apple с анонсом новых iPad и, возможно, iPhone 12

Из года в год, способы следить за свежими презентациями Apple практически не меняются. Так, если вы обладаете каким-либо устройством компании (iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV и т.д.), то вы можете воспользоваться приложением TV. В случае же, если у вас нет под рукой фирменного устройства компании, то вы можете либо зайти на официальный сайт компании, нажав на ссылку, либо же посмотреть онлайн-трансляцию на YouTube-канале Apple — для этого вы можете пройти уже по этой ссылке.

Напомним, что в рамках осенней презентации Apple ожидается анонс нового iPad Air 4 на базе процессора Apple A14, более дешевой версии планшета — iPad 8. Вместе с тем нас ожидает анонс сразу двух новых “умных” часов компании: “старшей” версии в лице Apple Watch Series 6 и “младшей” версии — Apple Watch SE. Также самые свежие утечки утверждают, что нас, в качестве сюрприза, ожидает и анонс линейки iPhone 12.