Где посмотреть презентацию Google, на котором компания расскажет о новом поколении поиска на основе ИИ

Ожидается, что презентация будет посвящена в первую очередь поисковой системе компании. На ней Google может продемонстрировать, как ИИ будет использоваться в главном продукте корпорации и сделает поиск более «естественным и интуитивным».

Стоит отметить, что IT-гигант уже не первый год использует технологии и модели машинного обучения в своих продуктах. Так, например, именно ИИ отвечает за удаление нежелательных объектов на фотографиях с помощью Magic Eraser и генерирует пошаговые инструкции в Google Maps Street View.

К слову, не так давно компания анонсировала свой ответ ChatGPT, получивший название Bard. Возможно, на презентации расскажут поподробнее и о нём.

Саму презентацию можно посмотреть перейдя по ссылке. Начнётся она уже в 16:30 по московскому времени.