Наука и технологии
Сегодня в 11:16
Где посмотреть презентацию новых устройств Huawei с фирменной системой HarmonyOS на русском языкеТрансляция начнется в 15:00
Китайская компания Huawei уже сегодня проведет большую презентацию новых устройств с фирменной системой HarmonyOS.
Мероприятие, на котором компания покажет свою новую оболочку, а также гаджеты, которые будут работать на ее базе, можно будет посмотреть в режиме онлайн на русском языке. Трансляция начнется уже в 15:00 по московскому времени на официальном YouTube- канале российского представительства бренда. Посмотреть ее можно будет прямо здесь:
Ожидается, что на презентации среди прочих устройств будут представлены новые “умные” часы производителя — Huawei Watch 3. Примечательно, что это первые часы, которые работают на базе замены Android. Нескольким ранее мы публиковали рендеры, которые позволяют уже сейчас ознакомиться с их внешностью. Увидеть изображения и узнать характеристики можно по этой ссылке..