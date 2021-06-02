Мероприятие, на котором компания покажет свою новую оболочку, а также гаджеты, которые будут работать на ее базе, можно будет посмотреть в режиме онлайн на русском языке. Трансляция начнется уже в 15:00 по московскому времени на официальном YouTube- канале российского представительства бренда. Посмотреть ее можно будет прямо здесь: