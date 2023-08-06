Где россияне знакомятся после ухода Tinder: пока что все в хаосе

ГЛОНАСС — это российская спутниковая система навигации. Она начала разрабатываться с конца 1950-х, но стала широко использоваться в гражданском секторе только в нулевых годах 21 века. Сейчас эта система принадлежит России.

Говорят, что ГЛОНАСС — это как аналог американской системы GPS, но на самом деле это не так. Советские учёные начали её создавать раньше, чем американцы начали разрабатывать GPS. Для того, чтобы определить местоположение с помощью ГЛОНАСС, используется сеть спутников, находящихся в орбите на высоте около 19 000 — 20 000 км. Ваше устройство с ГЛОНАСС находит как минимум четыре спутника и, замерив время, которое сигналу требуется для достижения устройства, определяет вашу геопозицию.

Для полного покрытия земной поверхности требуется не менее 24 спутников ГЛОНАСС. Они позволяют определить координаты и другие параметры для точного позиционирования. Важно отметить, что ГЛОНАСС и американская система GPS имеют много технических отличий, но для обычных пользователей они работают примерно одинаково. Эти системы могут определить местоположение с точностью до нескольких миллиметров.

После того, как Tinder ушёл, российские знакомства начали привлекать больше народу. Некоторые сервисы за месяц увеличили свою аудиторию в полтора раза. Но пока всех это привело в какой-то хаос, пользователи стараются найти новые приложения с продвинутыми штуками, говорят эксперты.

Данные аналитической компании Mediascope показали, что в июле количество российских пользователей старше 12 лет на разных знакомствах выросло. Например, «ДругВокруг» вырос на 14%, «Мамба» — на 16%, Tabor — на 23%, «Фотострана» — на 20%, Beboo — на 50%. Другие тоже не остались в стороне: Loveplanet и «Знакомства@Mail.Ru» тоже прибавили, хоть и немного.

Tinder ушёл в начале лета. Он исчез из магазинов приложений, но через VPN некоторые все равно его ковыряли. Но сейчас туда не войти, и американский номер телефона не помогает. В июне он был пятый, а в июле исчез из топ-10.

Что интересно, восьмое место вернулось к Badoo. Пару лет назад оно ушло, а теперь вернулось и даже прибавило. А Love и «Мята» сейчас на 9 и 10 местах. Но данные Mediascope, по словам некоторых, не совсем верные, так как они не учитывают все платформы и считают только активных пользователей.

Спецы говорят, что те, кто ушёл, потеряли много, но лидеры рынка выиграли. Они сильно укрепили свои позиции, и пока рынок будет в этой нестабильности, топ-10 будет постоянно меняться.