Мечта Илона Маска, сверхбыстрые туннели Hyperloop One, обанкротились и закрылись

Мечта Илона Маска, сверхбыстрые туннели Hyperloop One, обанкротились и закрылисьНеужели проекту конец?
Hyperloop One, известная как одна из ведущих компаний в разработке концепции «суперскоростного тоннеля» Илона Маска, объявила о своем закрытии к концу 2023 года.
Компания, ранее известная как Virgin Hyperloop, приняла решение о продаже своих активов, увольнении оставшихся сотрудников и окончательном закрытии.
Основанная в 2014 году, Hyperloop One собрала около $450 млн через венчурные фонды и прочие инвестиции. Илона Маска, который в 2013 году представил концепцию суперскоростного поезда с максимальной скоростью 760 миль в час, считается идеологом этого проекта.
Закрытие Hyperloop One означает значительный удар по мечте Маска о создании суперскоростного транспортного средства.
Несмотря на то, что некоторые стартапы продолжают работать над созданием подобных систем, закрытие одной из крупнейших компаний в этой области подчеркивает сложности и вызовы, связанные с реализацией таких амбициозных проектов.