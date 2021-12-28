Где-то мы это уже видели: учёные попытались "воскресить" ДНК неандертальца

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Где-то мы это уже видели: учёные попытались "воскресить" ДНК неандертальцаИ что они поняли
Палеогенетики исследовали образцы плейстоценовых отложений, пропитанных смолой. Оказалось, что в таких образцах хорошо сохраняется древняя ДНК. А детальное исследование образцов из Денисовой пещеры позволило обнаружить ДНК неандертальца.
Археологи и биологи из разных стран исследовали сохранность древней ДНК в 47 образцах пещерных отложений, пропитанных смолой. Ученые собрали эти материалы на 13 археологических памятниках по всему миру, в том числе и в Денисовой пещере.
Ученым удалось все же обнаружить в образцах из Денисовой пещеры на молекулярном уровне присутствие гоминин, подсемейства гоминидов. Анализ последовательностей ядерного генома позволило уточнить, что молекулы в образцах принадлежали мужчине, который оказался близок к неандертальцу.
Палеогенетики пришли к выводу, что костные фрагменты и копролиты, сохранившиеся в палеолитических отложениях, служат богатым источником древней ДНК млекопитающих.
Источник: N+1