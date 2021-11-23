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Где в интернете россиян чаще всего обманывают мошенники

По данным Общероссийского народного фронта
На сервис «Мошеловка» Общероссийского народного фронта поступило 19,5 тысяч обращений граждан, касающихся действий мошенников. Рэнкинг был составлен проектом ОНФ «За права заёмщиков». Самыми распространёнными методами оказались «звонок из банка» — 36,6%, псевдопродавцы и псевдопокупатели на сервисах объявлений — 11,6% и звонки из «правоохранительных органов» — 10%.
Где в интернете россиян чаще всего обманывают мошенники

Реже мошенники представляются брокерами — 4,7%, представителями различных кредитных организаций — 2,6%, друзьями и близкими — 2%. И некоторые другие формы обмана, набравшие меньше 1%.

То что мошенники активизировались на досках объявлений, стало неожиданностью для аналитиков. Схемы обмана дерзкие и при этом привычные: псевдопродавец или псевдопокупатель втирается в доверие другой стороны «сделки» и уводит за пределы сервиса. Затем предлагается ссылка для совершения покупки и оформления доставки, после чего мошенники или пропадают с деньгами, или, что происходит всё чаще, получают данные банковской карты ничего не подозревающего пользователя.

Активность всхе видов телефонного и онлайн-мошенничества процветает в Москве — 27,4%, Санкт-Петербурге — 6,6%, Казани — 2,6%, Новосибирске — 1,7%, Краснодаре — 1,7%, Воронеже — 1,6%, Ростове-на-Дону — 1,3%, Калининграде — 1,3%, Нижнем Новгороде — 1,2%, Екатеринбурге — 1,1%.

Источник: Известия
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