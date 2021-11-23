Где в интернете россиян чаще всего обманывают мошенники

Реже мошенники представляются брокерами — 4,7%, представителями различных кредитных организаций — 2,6%, друзьями и близкими — 2%. И некоторые другие формы обмана, набравшие меньше 1%.

То что мошенники активизировались на досках объявлений, стало неожиданностью для аналитиков. Схемы обмана дерзкие и при этом привычные: псевдопродавец или псевдопокупатель втирается в доверие другой стороны «сделки» и уводит за пределы сервиса. Затем предлагается ссылка для совершения покупки и оформления доставки, после чего мошенники или пропадают с деньгами, или, что происходит всё чаще, получают данные банковской карты ничего не подозревающего пользователя.

Активность всхе видов телефонного и онлайн-мошенничества процветает в Москве — 27,4%, Санкт-Петербурге — 6,6%, Казани — 2,6%, Новосибирске — 1,7%, Краснодаре — 1,7%, Воронеже — 1,6%, Ростове-на-Дону — 1,3%, Калининграде — 1,3%, Нижнем Новгороде — 1,2%, Екатеринбурге — 1,1%.