Где в квартире роутер лучше не устанавливать? Неправильное место влияет на качество Wi-Fi

Обозреватели объяснили, что роутер не следует устанавливать возле других электроприборов, особенно на кухне, где может быть микроволновая печь. Отмечается, что большая часть моделей работает на тех же частотах, что и роутеры. Это приводит к нарушению работы Wi-Fi и в итоге стабильности и скорости интернета.

Нельзя устанавливать роутер возле источников тепла — перегрев ухудшает работу устройства.

Специалисты обратили внимание и на такой момент: роутер нельзя подключать рядом с аквариумом. «Вода в чистом виде является изолятором, но в естественном состоянии она содержит растворённые соли и другие вещества, что делает её частичным проводником. Чем выше его проводимость, тем больше ослабление радиосигналов, которые через него проходят», — объяснили специалисты Hi-Tech Mail.Ru.