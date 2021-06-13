Геймерский аксессуар Xiaomi совместим лишь с новейшими iPhone 12

На данный момент нет точной информации, в какую цену обойдётся девайс и как скоро его можно будет найти в свободной продаже. Но уже сейчас известно, что его толщина равняется 22 мм, а диаметр — 62 мм. Что же касательно массы, то она равна 73 г.