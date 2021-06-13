Геймерский аксессуар Xiaomi совместим лишь с новейшими iPhone 12

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Геймерский аксессуар Xiaomi совместим лишь с новейшими iPhone 12И всё из-за метода крепления
В сети появилась информация о свежей разработке Xiaomi — геймерском аксессуаре, выпущенным под брендом Black Shark. Его отличительной особенностью является система крепления, совместимая лишь с последними iPhone 12.
Называется новинка — FunCooler 2 Magnetic Version. Она представляет из себя смартфонный кулер, который охлаждает телефон во время длительных игровых сессий, пишет Gizmochina. При этом в отличие от аналогичных решений, аксессуар Xiaomi крепится к телефону не с помощью зажимов, а обыкновенного магнита.
На данный момент нет точной информации, в какую цену обойдётся девайс и как скоро его можно будет найти в свободной продаже. Но уже сейчас известно, что его толщина равняется 22 мм, а диаметр — 62 мм. Что же касательно массы, то она равна 73 г.