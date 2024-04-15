Геймеры помогли ученым изучить микробный мир

4,5 миллиона геймеров по всему миру сделали значимый вклад в медицинскую науку, помогая реконструировать микробные эволюционные истории с помощью мини-игры в критически и коммерчески успешной видеоигре Borderlands 3. Их участие привело к существенно улучшенной оценке отношений микробов в кишечнике человека.

Результаты этого сотрудничества не только значительно продвинут наши знания о микробиоме, но и улучшат программы искусственного интеллекта, которые будут использоваться для этой работы в будущем.

Играя в Borderlands Science, мини-игру внутри видеоигры-шутера Borderlands 3, эти игроки помогли проследить эволюционные отношения более миллиона различных видов бактерий, обитающих в кишечнике человека, некоторые из которых играют ключевую роль в нашем здоровье.

Исследование проводили ученые университета МакГилла, разработан совместно с компанией Gearbox Entertainment Company, швейцарской IT-компанией Massively Multiplayer Online Science (MMOS), и поддержан экспертными знаниями и геномным материалом от Microsetta Initiative, возглавляемого Робом Найтом из Университета Калифорнии, Сан-Диего.