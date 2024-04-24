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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 21:57
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Геймеры помогут разработчикам понять ошибки в ПО

Марио
Студенты из Университета Бристоля предлагают идею о том, что геймеры, находящие и использующие ошибки в играх, могут помочь специалистам лучше понять проблемы в программном обеспечении. Известные как «спидраннеры», эти геймеры могут быстро проходить игры, находя и устраняя их неполадки.
Геймеры помогут разработчикам понять ошибки в ПО
© Boukaih

Студенты изучили четыре классические игры о Супер Марио и проанализировали 237 известных ошибок в них, классифицируя различные слабые места. Это исследование исследует, являются ли эти ошибки такими же, как ошибки, используемые в более обычном программном обеспечении.

Чтобы понять типы ошибок, которые используют спидраннеры, они изучили четыре ранние игры о Марио: Super Mario Bros (1985), Super Mario Bros. 3 (1988), Super Mario World (1990) и Super Mario 64 (1996). И хотя эти игры стары, их всё ещё активно проходят спидраннеры, и о них регулярно сообщают в новостях.

Текущий мировой рекорд по прохождению Super Mario World составляет всего 41 секунду. Команда студентов стремится понять 237 известных ошибок в этих играх, классифицируя различные слабые места, чтобы помочь инженерам по разработке программного обеспечения создавать более надежные приложения.

Программирование для таких систем ближе к встраиваемой разработке, чем к современному программному обеспечению, так как это требует работы в пределах ограничений аппаратного обеспечения для создания игр.

Команда выявила семь новых категорий слабых мест, которые ранее не были определены.

Теперь команда занялась изучением видеоигр о Покемонах.

Источник:University of Bristol
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ПО
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#технологии
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#Марио
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#игры
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#безопасность