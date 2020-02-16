Геймпад за 14 тысяч рублей оказался хитом продаж

Так, согласно последнему отчету аналитиков NPD Group, Xbox Elite Series 2 стал самым покупаемым геймпадом в январе в Соединенных Штатах. Отметим, что на российском рынке данный аксессуар стоит порядка 14 тысяч рублей, тогда как в США на старте продаж он был предложен за 180 долларов.

”Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 был самым продаваемым аксессуаром для видеоигр третий месяц подряд. Всего за три месяца ему удалось войти в пятерку самых продаваемых аксессуаров для видеоигр в истории США”, - поделился аналитик NPD Мат Пискателла.