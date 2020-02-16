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Геймпад за 14 тысяч рублей оказался хитом продаж
Речь об Xbox Elite Series 2
Выяснилось, что не только доступные аксессуары для консолей могут быть популярными. Так, геймпад за 14 тысяч рублей оказался хитом продаж. Речь об Xbox Elite Series 2, который, по данным издания VentureBeat, является одним из наиболее успешных игровых аксессуаров за все время.
Так, согласно последнему отчету аналитиков NPD Group, Xbox Elite Series 2 стал самым покупаемым геймпадом в январе в Соединенных Штатах. Отметим, что на российском рынке данный аксессуар стоит порядка 14 тысяч рублей, тогда как в США на старте продаж он был предложен за 180 долларов.
”Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2 был самым продаваемым аксессуаром для видеоигр третий месяц подряд. Всего за три месяца ему удалось войти в пятерку самых продаваемых аксессуаров для видеоигр в истории США”, - поделился аналитик NPD Мат Пискателла.