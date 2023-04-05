Гейтс раскритиковал предложение Илона Маска перестать развивать искусственный интеллект

По мнению Гейтса, «это не решит проблему». Он подчеркнул, что даже если обратиться к какой-то одной группе разработчиков, это не решит заявленную проблему. Гейтс считает, что технологии ИИ принесут человечеству пользу, но необходимо определить сферы, где применение таких технологий наиболее затруднительно по многим причинам.

«Я не очень понимаю, кто, по их словам [речь об авторах открытого письма], может остановиться, и согласится ли каждая страна в мире остановиться, и почему это нужно делать. Но есть много разных мнений в этой области», — добавил Гейтс.