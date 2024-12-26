Гелиофизик предсказал разрушительные ураганы и наводнения в 2025 году

Макинтош, в частности, уверен в том, что на Землю в 2025 году обрушатся наводнения и ураганы. Кроме того, при этом возможны и извержения подводных вулканов, которые нанесут тяжкий вред не только окружающей среде, нарушив работу экосистемы планеты, но и экономической стабильности многих государств.

К тому же на фоне завершения солнечной активности стоит ожидать мощный рост геомагнитной активности и наступления пика цикла Хейла — замены одного солнечного цикла на второй с противоположной магнитной полярностью.