Ген долгожителей научились переносить — с его помощью можно омолодить сердце на 10 лет

Ген долгожителей научились переносить — с его помощью можно омолодить сердце на 10 летЧудеса современной науки
Группа учёных из Института IRCCS MultiMedica в Милане, совместно с коллегами из ряда стран, обнаружила, что введение "антивозрастного" гена, ранее обнаруженного у долгожителей, помогает остановить ухудшение функции сердца у людей среднего возраста.
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Но куда интереснее результаты, полученные в случае пожилых людей. У них таким образом получилось не просто временно завершить старение этого важного органа, а даже омолодить его.
Причём соответствующие результаты были получены как в испытаниях на мышах, так и на пожилых людях с тяжёлыми заболеваниями сердца. В среднем свежий метод позволил омолодить орган на 10 лет.
Сообщается, что свежая научная работа позволит замедлить естественный процесс старения и улучшить качество жизни пожилых пациентов.