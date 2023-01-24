Ген долгожителей научились переносить — с его помощью можно омолодить сердце на 10 лет

Но куда интереснее результаты, полученные в случае пожилых людей. У них таким образом получилось не просто временно завершить старение этого важного органа, а даже омолодить его.

Причём соответствующие результаты были получены как в испытаниях на мышах, так и на пожилых людях с тяжёлыми заболеваниями сердца. В среднем свежий метод позволил омолодить орган на 10 лет.

Сообщается, что свежая научная работа позволит замедлить естественный процесс старения и улучшить качество жизни пожилых пациентов.