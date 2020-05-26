Ген, вызывающий старческое слабоумие, связан с тяжелой формой коронавируса

Стоит отметить, что ученые до сих пор не открыли тот механизм, что связывает два заболевания, но две дефектные копии гена, встречающиеся у каждого 36-го европеоида, повышают риск серьезных осложнений при коронавирусе вдвое.

Что интересно, та же группа ученых чуть ранее обратила внимание на то, что люди, страдающие слабоумием, в три раза чаще сталкиваются с тяжелой формой COVID-19.

”В настоящее время несколько исследований показали, что люди со слабоумием подвержены высокому риску развития тяжелой формы COVID-19. Это исследование позволяет предположить, что высокий риск может быть вызван не только последствиями слабоумия, преклонным возрастом, слабостью организма или распространенностью вируса в домах престарелых. Эффект может быть вызван также генетическими изменениями, которые повышают риск развития как слабоумия, так и COVID-19”, — рассказал ведущий автор исследования профессор Дэвид Мельцер.