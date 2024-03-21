Генассамблея ООН обсудит резолюцию по искусственному интеллекту

Особое внимание уделяется разрывам в цифровых технологиях между странами и внутри них, а также положительному влиянию искусственного интеллекта на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Авторство резолюции принадлежит Соединенным Штатам и представителям других стран-соучредителей. В тексте отражены и позитивные аспекты технологии, и опасности ее неправильного использования. Также подчеркивается важность учета прав и интересов человека при разработке и внедрении систем искусственного интеллекта.

По словам аналитика Международной группы кризисных исследований Ричарда Гоуэна, США акцентируют внимание на развитии стран в рамках рассмотрения резолюции. Он также отметил, что вопросы безопасности и регулирования искусственного интеллекта становятся все более актуальными на мировой арене.

Резолюция Генассамблеи ООН предполагает установление рамок и стандартов для использования искусственного интеллекта, обеспечивая при этом защиту прав и интересов человека.