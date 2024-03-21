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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 19:31
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Генассамблея ООН обсудит резолюцию по искусственному интеллекту

Для установления международных стандартов
На очередном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) будет рассмотрена резолюция, посвященная искусственному интеллекту. В тексте, согласованном десятками стран, подчеркивается необходимость установления международных стандартов для обеспечения безопасности и надежности систем искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется разрывам в цифровых технологиях между странами и внутри них, а также положительному влиянию искусственного интеллекта на достижение Целей устойчивого развития ООН.

Авторство резолюции принадлежит Соединенным Штатам и представителям других стран-соучредителей. В тексте отражены и позитивные аспекты технологии, и опасности ее неправильного использования. Также подчеркивается важность учета прав и интересов человека при разработке и внедрении систем искусственного интеллекта.

По словам аналитика Международной группы кризисных исследований Ричарда Гоуэна, США акцентируют внимание на развитии стран в рамках рассмотрения резолюции. Он также отметил, что вопросы безопасности и регулирования искусственного интеллекта становятся все более актуальными на мировой арене.

Резолюция Генассамблеи ООН предполагает установление рамок и стандартов для использования искусственного интеллекта, обеспечивая при этом защиту прав и интересов человека.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#искусственный интеллект
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#ООН