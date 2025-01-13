Гендиректор Sonos покинул свой пост после неудачного запуска приложения

Главной причиной отставки Спенса стало провальное обновление приложения компании, выпущенное в мае. Новая версия приложения была багованной, а важные функции отсутствовали на момент релиза, что вызвало возмущение пользователей. Ситуация быстро переросла в кризис, сопровождавшийся увольнениями, падением морального духа сотрудников и публичными извинениями от компании. Проблемы с приложением затмили выпуск наушников Sonos Ace, которые должны были стать ключевым продуктом, а их продажи оказались значительно ниже ожидаемых.

В октябре Sonos попыталась справиться с ситуацией, представив план по восстановлению репутации. Компания пообещала улучшить принципы разработки продуктов и увеличить внутреннюю прозрачность. Однако, несмотря на предпринятые меры, отставка Спенса стала неизбежной.

На данный момент изменений в руководстве компании не ожидается, за исключением назначения Конрада временным генеральным директором. Он уже активно занимается исправлением приложения, которое постепенно возвращает утраченные функции, несмотря на продолжающиеся жалобы пользователей.