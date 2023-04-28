Гендиру $226 млн, а на работниках сэкономили. Google урезала траты на еду в офисе

Сообщается, что компания уже сократила варианты бесплатной еды в своих офисах, удалив из меню чипсы, фрукты, десерты, кексы и конфеты.

Это стало одной из мер, направленных на снижение расходов. Ранее Google уже начала экономить на офисных принадлежностях и фитнес-услугах для сотрудников.

По словам менеджера одного из офисов Google в Сан-Франциско, IT-гигант убрал некоторые продукты из ассортимента бесплатной еды. Среди исчезнувших продуктов — луковые чипсы, кексы, сушёное манго и конфеты M&M’s.

The Atlantic указывает, что сокращение предложения бесплатной еды в офисах является одной из мер Google для сокращения расходов. Ранее компания заявила о своем намерении экономить на офисных расходных материалах, таких как степлеры и скотч, а также на фитнесе для сотрудников.

Отметим, что другие крупные IT-компании также приняли непопулярные меры с целью сократить расходы.