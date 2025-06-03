Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в Bing

Ранее этот ИИ-инструмент был доступен только для платных клиентов, а теперь любой пользователь с аккаунтом Microsoft может создать до 10 видеороликов, не тратя ни рубля.

Для генерации видео нужно воспользоваться приложением Bing на смартфоне — на десктопе функция пока недоступна. Один пользователь может одновременно поставить в очередь до трёх роликов по 5 секунд, изменить длительность пока нельзя.

Видео создаются в вертикальном формате 9:16, что намекает на прицел в TikTok и YouTube Shorts, но вскоре появится и горизонтальный вариант.