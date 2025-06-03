Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2025, 09:33
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Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в Bing

Как это ни странно, спасибо Microsoft за доступ к инновациям
Microsoft интегрировала генерацию видео от OpenAI в своё приложение Bing, впервые открыв доступ к модели Sora бесплатно.
Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в Bing
© Ferra

Ранее этот ИИ-инструмент был доступен только для платных клиентов, а теперь любой пользователь с аккаунтом Microsoft может создать до 10 видеороликов, не тратя ни рубля.

Для генерации видео нужно воспользоваться приложением Bing на смартфоне — на десктопе функция пока недоступна. Один пользователь может одновременно поставить в очередь до трёх роликов по 5 секунд, изменить длительность пока нельзя.

Видео создаются в вертикальном формате 9:16, что намекает на прицел в TikTok и YouTube Shorts, но вскоре появится и горизонтальный вариант.

Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в Bing
© TechCrunch

После первых 10 видео каждый следующий ролик обойдется в 100 баллов Microsoft Rewards. Их можно заработать, например, за поиски в Bing (5 баллов за поиск на ПК, максимум 150 в день) или покупки в Microsoft Store.

Даже в «быстром» режиме генерация может занять несколько часов, но главное — Sora теперь доступна всем.