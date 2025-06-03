Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в Bing

Генерация видео в Sora впервые доступна бесплатно — Microsoft интегрировала ее в BingКак это ни странно, спасибо Microsoft за доступ к инновациям
Ранее этот ИИ-инструмент был доступен только для платных клиентов, а теперь любой пользователь с аккаунтом Microsoft может создать до 10 видеороликов, не тратя ни рубля.
Для генерации видео нужно воспользоваться приложением Bing на смартфоне — на десктопе функция пока недоступна. Один пользователь может одновременно поставить в очередь до трёх роликов по 5 секунд, изменить длительность пока нельзя.
Видео создаются в вертикальном формате 9:16, что намекает на прицел в TikTok и YouTube Shorts, но вскоре появится и горизонтальный вариант.
После первых 10 видео каждый следующий ролик обойдется в 100 баллов Microsoft Rewards. Их можно заработать, например, за поиски в Bing (5 баллов за поиск на ПК, максимум 150 в день) или покупки в Microsoft Store.
Даже в «быстром» режиме генерация может занять несколько часов, но главное — Sora теперь доступна всем.