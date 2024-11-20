General Motors открыл лабораторию для борьбы с программными сбоями в автомобилях

Инициатива появилась после ряда проблем с программным обеспечением в новых моделях автомобилей, таких как Chevrolet Blazer EV. Среди проблем были сбои в работе экранов и зарядных станций на некоторых общественных зарядных станциях. Эти инциденты побудили GM усовершенствовать процессы тестирования ПО, что, по словам компании, позволяет в 10 раз быстрее находить ошибки на более ранних этапах разработки.

GM активно пересматривает свою стратегию в области программного обеспечения. В отличие от традиционного подхода, когда сборка компонентов происходила без учета интеграции ПО и аппаратных частей, компания теперь тестирует и верифицирует код на самых ранних стадиях разработки. Это позволяет быстрее устранять проблемы и избегать их появления в финальном продукте.

Для этого GM использует облачные технологии и автоматизированное тестирование, а также создала сеть лабораторий по всему миру. Хотя такие изменения требуют трудных решений, включая сокращение сотрудников, компания уверена, что это критически важно для ее будущего в области программного обеспечения.