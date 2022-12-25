Генерал США рассказал, чего сможет добиться Украина с ЗРК Patriot

По его словам, эти ЗРК не смогут обеспечить защиту всей 805-километровой границы между Россией и Украиной. Хертлинг подчеркнул, что Patriot — сложные системы, их не собирают и не перемещают в зоне боевых действий. Эти комплексы нужны для защиты конкретного объекта.

Вместе с генералом тему осветил политический аналитик института Катона Джордан Коэн. По его словам, ВСУ не смогут быстро ввести в действие ЗРК Patriot, так как на обучение расчётов может уйти много времени, даже 1 календарный год. А первый опыт использования ВСУ могут получить в лучшем случае до конца весны 2023 года.

По мнению Коэна, на это влияют ограниченность поставок и стоимость Patriot.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где они защищают самый стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК», — подчеркнул отставной генерал Хертлинг.