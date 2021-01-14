Генеральный директор Intel покидает свой пост

Напомним, что генеральным директором Intel Свон стал еще два года назад. Причем, согласно опубликованным изданием Bloomberg данным, у него не было цели занимать этот пост навсегда. Уже сейчас стал известен человек, который займет его место - Пэт Гелсингер, который ранее был главой отдела технологий Intel и с 2012 года является генеральным директором VMware.

В пресс-блоге компании отмечается, что смена генерального директора обусловлена стратегическими изменениями в бизнесе компании. В то же время, по мнению аналитиков, последние годы нельзя назвать лучшими в истории Intel. Так, компания лишилась заказов на процессоры от Apple, поскольку последняя предпочла развивать собственное решение и передала часть производства своей продукции на аутсорсинг. Известно, что Пэт Гелсингер официально станет генеральным директором Intel уже 15 февраля.