Генетически модифицированные бактерии могут стать ключом к лечению рака

Несмотря на прогресс в традиционных методах лечения рака, сложность данного заболевания продолжает вызывать трудности и у исследователей. Однако недавнее исследование Стэнфордского университета предполагает, что триллионы микроорганизмов, обитающих внутри нас, могут стать ключом к открытию новых методов профилактики и лечения.

Специалисты обнаружили, что наш микробиом, состоящий из микроскопических организмов, населяющих наши тела, может сыграть решающую роль в стимулировании иммунной системы в борьбе с заболеваниями, включая рак.

Команда под руководством Майкла Фишбаха провела революционный эксперимент. Они модифицировали образцы обычного микроорганизма кожи, S. epidermidis, чтобы он распознавал наличие признаков рака.

Вводя клетки рака кожи мышам, они обрабатывали места введения модифицированными микробами, в то время как контрольная группа получала неизменённые микробы.

Результаты были поразительными. Через несколько недель у мышей контрольной группы наблюдался заметный рост опухолей, тогда как мыши, получавшие обработку модифицированными микробами, оставались почти что без опухолей.

Более того, когда модифицированные микробы были нанесены на мышей контрольной группы, их опухоли начали уменьшаться.

Теперь осталось дождаться похожих испытаний на людях и, возможно, уже совсем скоро наука получит на руки ещё один эффективный способ лечения онкологии.