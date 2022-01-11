Генетик назвал гибридный штамм «Дельтакрон» ошибкой вирусологов

По мнению Прусса, это не новый штамм, а лабораторная ошибка. В мире постоянно находят «новые» штаммы, которые при перепроверке оказываются ошибкой секвенирования — определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности белков и нуклеиновых кислот. По словам эксперта, что-то типа «Дельтакрона» уже предполагали в одном из обнаруженных геномов, но, скорее всего, это была просто проблема с ошибками секвенирования в плохо сохранившемся образце.

Также он отметил, что, судя по всему, в данном случае речь идёт об ошибке сотрудников лаборатории, потому что из кипрских учреждений поступает мало образцов, а прочитать геном вируса без ошибок очень трудно. «Я подозреваю, что это ошибка секвенирования в лаборатории, которая до того момента не прочитала ни одного генома «Омикрона». Пока более опытная лаборатория не подтвердит результаты, я остаюсь скептиком», — заявил Прусс.