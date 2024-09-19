Гениальный математик объяснила, почему «2» — лучшее число

Эта награда, также известная как «грант для гениев», приносит лауреатам $800 000 и отмечает выдающиеся достижения в различных областях.

Вуд занимается изучением целых и простых чисел, применяя методы арифметической статистики и теории вероятностей для поиска закономерностей.

Особый интерес Вуд проявляет к числу 2. Она считает его фундаментальным в математике, поскольку оно определяет четность и нечетность чисел.

Этот простой вопрос играет важную роль в различных математических структурах. Её любовь к числу 2 возникла ещё во время учёбы в университете Дьюка, где она участвовала в математических соревнованиях.

Работа Вуд также включает изучение сложных структур, таких как трёхмерные многообразия, с помощью вероятностных методов. Её креативный подход к решению математических задач продолжает привлекать внимание в научном сообществе.