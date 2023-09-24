Генномодифицированные шелкопряды научились плести шёлк в 6 раз прочнее кевлара

Результатом стала уникальная шелковая нить, превосходящая по прочности даже кевлар. Этот материал, по своей сути, является аналогом паутины, но благодаря тому, что его производят шелкопряды, возможно получение больших объёмов нити.

Пауки, в свою очередь, не могут производить паутину в таких количествах, и их «фермы» нереализуемы из-за их каннибалистических наклонностей.

Основой новой нити является белок MiSp, найденный в пауке вида Araneus ventricosus. Учёные успешно внедрили этот белок в геном шелкопряда, что привело к изменению структуры нити, не воздействуя при этом на другие аспекты жизни насекомого.

Полученный материал обладает прочностью на разрыв 1299 МПа и может быть использован в медицине или для создания сверхпрочных тканей в военных целях.

Данный прорыв открывает новые горизонты в области биоматериалов и их потенциального применения.