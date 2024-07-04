Генные инженеры создали «троянского коня» для борьбы с раком

Традиционные методы лечения часто оказываются неэффективны из-за разнообразия и генетической неоднородности раковых опухолей. Со временем у рака появляется устойчивость к препаратам, и опухоль возвращается.

Исследователи решили опередить раковые клетки. Они создали генетическую программу, которую внедрили в клетки немелкоклеточного рака легкого с мутацией гена EGFR. Эта мутация является мишенью для существующих лекарственных препаратов. Программа содержит два «переключателя». Первый отвечает за лекарственную устойчивость. Когда он включен, модифицированные клетки становятся устойчивыми к определенному препарату.

После обработки опухоли лекарством, погибают изначальные чувствительные клетки и небольшое количество устойчивых клеток. Модифицированные клетки начинают расти, вытесняя устойчивые клетки и не давая им развивать новые механизмы сопротивления.

Затем ученые выключают первый «переключатель», делая модифицированные клетки снова чувствительными к препарату. Второй «переключатель» активирует «ген самоубийства», заставляя модифицированные клетки вырабатывать токсин, убивающий их самих и соседние раковые клетки.

Эксперименты, проведенные как in vitro, так и на мышах, показали высокую эффективность метода. Ученые планируют усовершенствовать методику доставки генетической программы для ее безопасного использования у пациентов.