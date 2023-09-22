Генпрокуратура проверит Wildberries на предмет продажи вейпов

В своём сообщении Хамзаев отмечает, что в интернет-магазине «в большом количестве представлены устройства и жидкости для курения», при том что продажа такой продукции запрещена в России.

Политик просит генпрокурора «принять установленные законом меры реагирования», если подтвердится факт продажи вейпов и подобной продукции. В случае обнаружения «запрещёнки» магазину грозит штраф в размере 600 тысяч рублей.

Представители Wildberries сообщили, что такой деятельностью могут заниматься отдельные продавцы, изменяющие названия и описание в карточках товара. Но модераторы компании быстро снимают с публикации даже замаскированные объявления, поскольку они противоречат правилам площадки.