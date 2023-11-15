Генпрокуратура завершила проверку Wildberries. Как сильно изменится магазин из-за этого

В результате проверки, начатой 12 октября 2023 года, компания внесла около 20 изменений в положения, регулирующие взаимоотношения между маркетплейсом, продавцами и покупателями.

Одно из ключевых нововведений касается правил возврата товара. Теперь покупатели не обязаны проверять качество товара при его получении.

Важной датой становится момент отказа от продукции, а отказаться можно от любых товаров, включая технически сложные устройства. Кроме того, Wildberries обязуется рассматривать претензии о замене товара более оперативно.

Внимание также уделено условиям доставки. Продление срока доставки теперь возможно только с согласия потребителя. Для упрощения процесса отмены заказов компания тестирует новую функциональность в личном кабинете.

Введение платного возврата товаров предусмотрено лишь в определенных случаях, например, при низкой доле выкупа у клиента или значительном расстоянии доставки.

В пресс-службе Wildberries подчеркнули, что в большинстве случаев возврат остается бесплатным, а стоимость обратной доставки фиксирована и ниже рыночной.