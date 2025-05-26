Генпрокурор Калифорнии будет судиться с Трампом из-за возможных тарифов на iPhone

Однако такие меры вызвали критику со стороны генерального прокурора Калифорнии Роба Бонты. Он готов подать в суд на президента, если тот будет необоснованно выделять Apple и ущемлять права компании. По словам Бонты, он гордится такими калифорнийскими компаниями, как Apple, и считает важным защитить их от несправедливых действий, даже если эти действия исходят от главы государства.

Роб Бонта подчеркнул, что подобные заявления Трампа о производстве iPhone в США выглядят непоследовательными и могут навредить бизнесу. При этом представитель Белого дома выразил уверенность, что США обладают всеми ресурсами для локализации производства.

Обычно Бонта выступает с критикой крупных технологических корпораций по вопросам конфиденциальности и монополии, но в этом случае стал на защиту Apple. Он отметил, что благодаря таким компаниям Калифорния занимает одно из ведущих экономических мест в мире и хочет сохранить этот статус, поддерживая бизнес и рабочие места.

Генпрокурор намерен внимательно изучить правовую сторону вопроса, чтобы определить, направлены ли действия президента против одной компании или имеют более широкий характер.