Наука и технологии
01:03, 11 ноября 2022
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Генсек НАТО признался в тесном сотрудничестве с Microsoft

И другими IT-компаниями

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по кибербезопасности в Италии заявил, что альянс тесно работает с Microsoft и другими компаниями в сфере кибербезопасности.

Генсек НАТО признался в тесном сотрудничестве с Microsoft

По словам Столтенберга, такое сотрудничество нацелено на защиту стран-членов НАТО и Украины от целенаправленных хакерских атак и их смягчение. Он подчеркнул, что взаимодействие между правительствами участников НАТО и IT-компаниями «заметно усилилось».

Также Столтенберг отметил, что идёт тесная работа с частными компаниями, играющими ключевую роль в защите украинского киберпространства. Это Starlink, YouTube, Amazon и ряд соцсетей.

«Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищённую связь и доступ в интернет», — рассказал генсек НАТО.

Источник фото:Borsen.no
Источник:РИА Новости
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