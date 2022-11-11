Генсек НАТО признался в тесном сотрудничестве с Microsoft

По словам Столтенберга, такое сотрудничество нацелено на защиту стран-членов НАТО и Украины от целенаправленных хакерских атак и их смягчение. Он подчеркнул, что взаимодействие между правительствами участников НАТО и IT-компаниями «заметно усилилось».

Также Столтенберг отметил, что идёт тесная работа с частными компаниями, играющими ключевую роль в защите украинского киберпространства. Это Starlink, YouTube, Amazon и ряд соцсетей.

«Мы также тесно работаем с частными компаниями, которые играют ключевую роль в защите украинского киберпространства. Спутники Starlink обеспечивают защищённую связь и доступ в интернет», — рассказал генсек НАТО.