Генсек НАТО заявил о «колоссальном эффекте» от ракетных ударов России по украинской инфраструктуре

Столтенберг заявил, что для помощи Украине альянс планирует предоставить дополнительную военную помощь в виде новых систем противовоздушной обороны и боеприпасов. «Мы должны осознать, что атаки по украинской инфраструктуре имеют колоссальный эффект», — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека НАТО, несмотря на работу систем ПВО Украины, «эти удары наносят значительный ущерб». «Мы все видели спутниковые снимки, где Европа залита светом, а Украина погружена во тьму. Это отражает огромные последствия и огромную задачу по восстановлению всего этого», — отметил чиновник.