Генштаб Британии заявил о самом высоком риске войны России и Запада за всю историю

Он, в разговоре с местной газетой The Times, высказал мнение о том, что сегодня риск случайной войны Запада с Россией высок как никогда ранее. По мнению военного, он даже выше, чем в годы холодной войны.

При этом Картер не забыл упомянуть и возможные инструменты России для ведения гибридной войны против Европы. Так, например, к ним были отнесены мигранты и дефицит газа. Глава Генштаба Великобритании уверен, что как наплыв беженцев с Ближнего Востока, так и дефицит энергоресурсов в странах ЕС — это всё искусственно спровоцированные Москвой события.

Стоит отметить, что это ещё менее опасные заявления на фоне тех. Часть западных «экспертов» в открытую заявляют о якобы имеющихся у России планах провести вторжение на Украину и другие восточноевропейские государства.