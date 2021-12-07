Наука и технологии
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Герман Греф: метавселенная Facebook пока невозможна технически

Ещё никто не добился успехов в это направлении
Глава Сбербанка Герман Греф заявил на форуме «Финополис», что не верит в успешную реализацию метавселенной главы Meta Марка Цукерберга. Причиной Греф считает технические ограничения, из-за которых до сих пор нет ни одной полноценной реализации метавселенных и связанных с ними технологий.
Герман Греф: метавселенная Facebook пока невозможна технически

По мнению главы Сбербанка, метавселенная — очевидный тренд с перспективой на будущее, но не стоит строить иллюзий об успешности этих проектов в настоящее время. Он объяснил, что после выступления Цукерберга, касающегося метавселенной, провёл больше часа в Oculus — устройстве виртуальной реальности, выпускаемом Meta, — но не увидел ничего серьёзного. По словам Грефа, он больше верит в расширенную реальность, но при этом считает технологические барьеры ключевым фактором, препятствующим развитию подобных технологий.

Метавселенная — это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной такой метавселенной, которая объявляется. В силу того, что пока технически никто ещё не сумел совершить этот переход. Я не верю в метавселенную имени Цукерберга.

Герман Греф
Председатель правления «Сбербанка России»
Источник: РБК
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