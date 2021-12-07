Герман Греф: метавселенная Facebook пока невозможна технически

Герман Греф: метавселенная Facebook пока невозможна техническиЕщё никто не добился успехов в это направлении
По мнению главы Сбербанка, метавселенная — очевидный тренд с перспективой на будущее, но не стоит строить иллюзий об успешности этих проектов в настоящее время. Он объяснил, что после выступления Цукерберга, касающегося метавселенной, провёл больше часа в Oculus — устройстве виртуальной реальности, выпускаемом Meta, — но не увидел ничего серьёзного. По словам Грефа, он больше верит в расширенную реальность, но при этом считает технологические барьеры ключевым фактором, препятствующим развитию подобных технологий.
Метавселенная — это, наверное, тот тренд, который пока просматривается, но нет ни одной такой метавселенной, которая объявляется. В силу того, что пока технически никто ещё не сумел совершить этот переход. Я не верю в метавселенную имени Цукерберга.