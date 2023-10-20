Герман Греф рассказал, почему ИИ — важнейшая технология нашего времени

На конференции СберУниверситета «Больше, чем обучение — 2023,» Герман Греф, глава Сбербанка, подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) является «ключевой технологией,», которая сегодня кардинально меняет мир. Он отметил, что главные элементы этой трансформации — генеративный ИИ и большие языковые модели.

Греф также подчеркнул, что ИИ ставит перед человечеством вызов в понимании и внедрении этой мощной технологии. Он считает, что с внедрением ИИ изменения будут происходить в жизни каждого из нас и потребуют обсуждения и дискуссии.

Греф подчеркнул, что, если несколько лет назад ИИ был новой и практически открытой областью, то сегодня она стала чрезвычайно конкурентной средой с множеством участников.