Герман Клименко рассказал, стоит ли боятся, что вас заменят нейросети

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, Герман Клименко, уверен, что внедрение искусственного интеллекта не приведёт к массовым увольнениям. Он привёл пример из своего опыта в автоматизации бухгалтерии, когда вместо выгнать бухгалтеров и заменить их компьютерами, количество бухгалтеров на самом деле увеличилось. Такая же ситуация может быть и сейчас.

Герман Клименко подчеркнул, что программы, как ChatGPT, предоставляют только исходный материал, который все равно нужно анализировать и обрабатывать человеком. Он рассказал о том, что программисты уже используют готовые библиотеки и коды, но все равно требуется работа по доработке и проверке. То же самое относится и к контенту, созданному искусственным интеллектом — он может потребовать дополнительной проверки и доработки.

Герман Клименко отметил, что не стоит беспокоиться о том, что искусственный интеллект заменит людей. Вместо этого, он уверен, что технологии могут помочь улучшить и оптимизировать нашу работу, но всегда будет необходимость в участии и контроле человека.