Германия арестовала хакера, управлявшего одним из крупнейших магазинов даркнета

Речь идёт о площадке DiDW (Deutschland im Deep Web), которая была запущена в 2013 году как форум по информационной безопасности, но позже превратилась в место встречи хакеров и продажи запрещённых товаров.

В итоге полиции удалось арестовать управляющего теневым интернет-магазином. Интерес полиции к этому ресурсу неслучаен. В 2016 в Мюнхене произошёл массовый расстрел, совершённый Давидом Сонболи. Он купил оружие как раз на DiDW, после чего от его рук погибло много людей.

После этого DiDW был закрыт, но позже начал снова работать в разных версиях. Если вина администратора будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы.