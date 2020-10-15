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Германия и НАТО тайно готовятся к ядерной войне
Причем, судя по всему, сразу не двух военных базах
Журналистам удалось выяснить, что ВВС Германии и партнеры по блоку НАТО тайно готовятся к ядерной войне. Соответствующие учения, получившие название “Стойкий полдень”, проходят на авиабазе Нервених.
Данная местность, как стало известно, используется в качестве альтернативного места хранения американских водородных бомб типа B61, сообщает издание Bild. При этом также, параллельно, уже в Бюхеле проходят учения “Устойчивая гвардия”, на которых военные тренируются защищать авиабазу от агрессии со стороны потенциальных противников при помощи систем ПВО Patriot.
Немецкое издание добавляет, что в рамках учений были задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. При этом в числе маневров, которые отрабатываются в рамках “Стойкого полдня”, называется и транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет, с дальнейшей его установкой.