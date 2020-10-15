Германия и НАТО тайно готовятся к ядерной войне

Данная местность, как стало известно, используется в качестве альтернативного места хранения американских водородных бомб типа B61, сообщает издание Bild. При этом также, параллельно, уже в Бюхеле проходят учения “Устойчивая гвардия”, на которых военные тренируются защищать авиабазу от агрессии со стороны потенциальных противников при помощи систем ПВО Patriot.

Немецкое издание добавляет, что в рамках учений были задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. При этом в числе маневров, которые отрабатываются в рамках “Стойкого полдня”, называется и транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет, с дальнейшей его установкой.