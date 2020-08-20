Германия может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Так, немецкий министр выразил уверенность в том, что сокращение рабочей недели до четырех дней сможет способствовать преодолению кризисной ситуации, в которой страна оказалась в результате пандемии коронавируса. В свою очередь представитель профсоюза мотивировал необходимость подобных изменений тем, что именно они смогут стать “ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность”, сохранив рабочие места.

При этом, что интересно, подавляющее большинство сторонников четырехдневной рабочей недели уточняют, что данное изменение также должно сопровождаться и компенсацией заработной платы - то есть люди будут работать меньше, а получать столько же, сколько они получают сейчас.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса, ВВП Германии во втором квартале 2020 года упал из-за на 10,1% в сравнении с предыдущим кварталом.