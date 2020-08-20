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Германия может перейти на четырехдневную рабочую неделю

При этом предлагается сохранить уровень заработной платы на прежнем уровне
Германия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это следует из заявления главы министерства труда Германии Хубертуса Хайля и главы промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.

Так, немецкий министр выразил уверенность в том, что сокращение рабочей недели до четырех дней сможет способствовать преодолению кризисной ситуации, в которой страна оказалась в результате пандемии коронавируса. В свою очередь представитель профсоюза мотивировал необходимость подобных изменений тем, что именно они смогут стать “ответом на структурные изменения в таких секторах как автомобильная промышленность”, сохранив рабочие места.

При этом, что интересно, подавляющее большинство сторонников четырехдневной рабочей недели уточняют, что данное изменение также должно сопровождаться и компенсацией заработной платы - то есть люди будут работать меньше, а получать столько же, сколько они получают сейчас.

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса, ВВП Германии во втором квартале 2020 года упал из-за на 10,1% в сравнении с предыдущим кварталом.