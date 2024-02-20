Германия может стать первой страной Европы, признавшей BTC как платёжное средство

По мнению политика, BTC может стать эффективным платёжным инструментом для внутреннего рынка, уплаты налогов и развития майнинга. И если это произойдёт, Германия станет первой страной ЕС и Европы в целом, признавшей криптовалюты для широкого использования.

Котар предложила равняться на опыт Швейцарии, там BTC уже используется в Лугано как платёжное средство. А затем она предлагает распространить этот опыт на Берлин и Мюнхен.

Ожидается, что самое «жёсткое» сопротивление этой инициативе будут оказывать «зелёные» политики.