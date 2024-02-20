Германия может стать первой страной Европы, признавшей BTC как платёжное средство

Опубликовано 20 февраля 2024, 21:00
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Германия может стать первой страной Европы, признавшей BTC как платёжное средствоС такой инициативой выступила немецкий политик
Представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Джоана Котар внесла на рассмотрение в Бундестаг законопроект о признании в стране биткоина в качестве платёжного средства. По её мнению, цифровой евро не интересен ни пользователям, ни инвесторам, а BTC может оказать положительное воздействие на развитие платёжной инфраструктуры Германии.
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По мнению политика, BTC может стать эффективным платёжным инструментом для внутреннего рынка, уплаты налогов и развития майнинга. И если это произойдёт, Германия станет первой страной ЕС и Европы в целом, признавшей криптовалюты для широкого использования.
Котар предложила равняться на опыт Швейцарии, там BTC уже используется в Лугано как платёжное средство. А затем она предлагает распространить этот опыт на Берлин и Мюнхен.
Ожидается, что самое «жёсткое» сопротивление этой инициативе будут оказывать «зелёные» политики.