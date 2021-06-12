Германия может заблокировать Telegram за отказ сотрудничать со спецслужбами

Как выяснилось, Министерство юстиции Германии требует от популярного мессенджера действовать в соответствии с законом и начать передачу данных пользователей следователям. Помимо прочего от приложения ждут оперативной ликвидации преступного контента.

Источники отмечают, что дело на Telegram было открыто ввиду того, что он не назначил контактное лицо для общения с властями. Также на это повлияло и то, что мессенджер не предложил уголовную процедуру для рассмотрения жалоб на содержание преступных преступных материалов.

Сообщается, что из-за этого дела Telegram могут оштрафовать максимум на 55 млн евро. Кроме того, по данным одного из ведущих должностных лиц МВД Германии, если Telegram не станет сотрудничать, Германия может заблокировать мессенджер.