Германия начала поставлять Украине разведывательные системы

23:31, 28 февраля 2023
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Германия начала поставлять Украине разведывательные системыПо поручению правительства
Пресс-служба немецкого концерна Rheinmetall сообщила, что производитель совместно с эстонской фирмой DefSecIntel начали поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE.
Фото: Yahoo.com
Поставки осуществляется по поручению правительства Германии. Как сообщается, в основном эти системы используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала.
«Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Заказ стоит десятки миллионов евро», — уточнили в пресс-службе Rheinmetall.