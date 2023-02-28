Германия начала поставлять Украине разведывательные системы

Поставки осуществляется по поручению правительства Германии. Как сообщается, в основном эти системы используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала.

«Эти разведывательные системы, известные как SurveilSPIRE, состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства. Заказ стоит десятки миллионов евро», — уточнили в пресс-службе Rheinmetall.