Германия начала расследование в отношении криптовалюты владельца ChatGPT

Ведомство инициировало расследование в связи с опасениями, что для пользования этими токенами необходимо предоставлять чувствительную конфиденциальную информацию: проект собирает биометрию — сканирует сетчатку глаза. К тому же в BayLDA опасаются, что сбор данных происходит «в очень больших масштабах».

Уилл отметил, что всё это может привести к большим рискам в вопросе пользовательского соглашения. «Эти технологии, на первый взгляд, не разработаны и не проанализированы должным образом для конкретной основной цели — обработки данных в рамках передачи финансовой информации», — отметил председатель BayLDA.