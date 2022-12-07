Германия не доверила Украине зенитные комплексы Patriot. Их разместят в Польше

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявила о договорённостях с польским коллегой, и о соответствующей готовности, о передаче ЗРК Patriot Польше и о патрулировании воздушного пространства страны немецкими истребителями Eurofighter.

Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. На что получили отказ.

«После разговора с министром обороны Германии я с разочарованием воспринял решение отказаться от поддержки Украины. Развёртывание Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев», — заявил Блащак в своём профиле Twitter.

Также он отметил, что польская сторона приступает к поставкам пусковых установок Patriot в Польшу и их подключения к национальной системе управления.