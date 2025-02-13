Германия обвинила Apple в злоупотреблении властью из-за слежки в приложениях

Опубликовано 13 февраля 2025, 21:351 мин.
Германия обвинила Apple в злоупотреблении властью из-за слежки в приложенияхКомпании грозят штрафы за нарушение антимонопольных законов
Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) предъявило обвинения Apple в злоупотреблении рыночной властью из-за функции App Tracking Transparency (ATT). Эта технология позволяет пользователям запрещать отслеживание их активности в сторонних приложениях, но, по мнению регулятора, создает неравные условия для конкурентов.
Расследование длилось три года, в ходе которых ведомство пришло к выводу, что ATT затрудняет доступ сторонних разработчиков к пользовательским данным, необходимым для персонализированной рекламы. Глава ведомства Андреас Мундт заявил, что Apple фактически ограничивает конкуренцию, усиливая свои позиции на рекламном рынке.
Apple, в свою очередь, утверждает, что инструмент предназначен исключительно для защиты конфиденциальности пользователей. В заявлении компании говорится, что она «придерживается более высоких стандартов, чем требует от сторонних разработчиков». Компания также выразила готовность к диалогу с антимонопольными органами.
Если суд признает Apple виновной, компании может грозить штраф в размере до 10% от ее годового оборота.