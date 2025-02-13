Германия обвинила Apple в злоупотреблении властью из-за слежки в приложениях

Расследование длилось три года, в ходе которых ведомство пришло к выводу, что ATT затрудняет доступ сторонних разработчиков к пользовательским данным, необходимым для персонализированной рекламы. Глава ведомства Андреас Мундт заявил, что Apple фактически ограничивает конкуренцию, усиливая свои позиции на рекламном рынке.

Apple, в свою очередь, утверждает, что инструмент предназначен исключительно для защиты конфиденциальности пользователей. В заявлении компании говорится, что она «придерживается более высоких стандартов, чем требует от сторонних разработчиков». Компания также выразила готовность к диалогу с антимонопольными органами.

Если суд признает Apple виновной, компании может грозить штраф в размере до 10% от ее годового оборота.