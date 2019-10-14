Германия отказалась признавать оборудование Huawei шпионским

По словам эксперта по безопасности данных Яна Биндига, который также является директором Bindig Media в Лейпциге, на территории Германии уже есть огромное количество высококвалифицированных специалистов, способных в том числе анализировать ПО телекоммуникационного оборудования, используемого в сетях 5G на случай, если Huawei все же решит заниматься шпионажем через поставляемые компанией технологии.

”Но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем. Каждая технология основана на программном обеспечении. Например, если выходит обновление, то оно может изменить всю концепцию. Так что речь идет о плане по обеспечению безопасности всей сети”, — уточняет специалист, как бы давая понять, что в любом случае Германия будет настороже, несмотря на то, что она отказалась признавать Huawei шпионской компанией.