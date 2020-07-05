Германия откажется от угля и ядерной энергетики

Кроме того, в одобренных законопроектах также предусмотрена дотация в 45 млрд долларов, что окажет помощь тем регионам, которые останутся без прибыли. Сообщается, что если Германия будет придерживаться энергетического перехода на экологическую энергию она станет одной из крупнейших экономик, которые ограничили токсичные выбросы.

”Дни угля в Германии сочтены. Германия является первой промышленно развитой страной, которая оставляет позади как ядерную энергию, так и уголь”, — отметила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце.